Hochkarätige Liste: Diese fünf Klubs wollen Eintracht-Eurohelden!

Frankfurt am Main - Er gilt als einer der Euro-Helden bei der Frankfurter Eintracht , aber seine Dienste werden jetzt kaum noch benötigt. Rafael Santos Borré (27) soll noch in diesem Sommer verkauft werden.

Nun müssen viele ganz stark sein, denn ein Abschied in dieser Transferperiode gilt als beschlossene Sache. Lediglich der neue Verein von Rafael Borré steht noch nicht fest.

Zudem bieten sich ihm drei Möglichkeiten, nach Südamerika zurückzukehren. Neben dem brasilianischen Traditionsverein Vasco da Gama sollen auch die beiden bereits im Winter interessierten Teams von River Plate (Argentinien) sowie Tigres (Mexiko) weiter hinter Borré her sein.

Die Qual der Wahl also, wenn man so will!

Ein Wechsel in die Nähe seines Heimatlandes wäre wohl auch vor dem Hintergrund, dass seine Frau Ana Caicedo ihr zweites gemeinsames Kind erwartet, ein mehr als nachvollziehbarer Schritt.