Hoffen auf Dortmunder Titelgewinn: So viel Kohle würde Frankfurt in der CL kassieren!

Satte 18,62 Millionen Euro bekommen die Klubs laut einem Kicker-Bericht als Startgeld in der Königsklasse in der nächsten Saison. Im Vergleich dazu würde der aktuelle Europa-League-Startplatz der Eintracht "nur" 4,31 Millionen Euro einbringen.

Während sich der Frankfurter Anhang über mögliche Auftritte auf Europas größter Fußballbühne in der Spielzeit 2024/25 freuen würde, hoffen die Verantwortlichen der Hessen zudem aus lukrativen Gründen darauf, dass der Henkelpott in den Ruhrpott wandert.

"Alle in Gelb" lautet das Kleidungsmotto der Dortmunder Anhänger für das Großereignis von Wembley am kommenden Samstagabend (21 Uhr/ZDF).

Die unterschiedlichen Dimensionen der Wettbewerbe werden auch deutlich, wenn man sich die jeweiligen Punktprämien anschaut. Winkt den Teams in der CL pro Zähler 0,7 Millionen Euro (pro Sieg 2,1 Millionen), so erhalten Vereine in der EL gerade einmal 0,15 Millionen Euro (pro Sieg 0,45 Millionen). Weitere Gelder fließen darüber hinaus für die Platzierung in der Gruppenphase sowie in den hypothetischen K.-o.-Runden.

Also, liebe Rot-Schwarz-Weiße, am Samstag das eigene Vereinsego kurz beiseitelegen und für ein paar Stunden zu Schwarz-Gelb halten - zum Wohl des eigenen Klubs!