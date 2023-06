Im Schlafzimmer wird es kurz unangenehm: So wohnt Eintracht-Star Ansgar Knauff!

Frankfurt am Main - Seit eineinhalb Jahren spielt Ansgar Knauff (21) nun für die Frankfurter Eintracht und wurde nach einer Leihe von Borussia Dortmund mittlerweile fest verpflichtet. Jetzt öffnete der SGE-Star seine ganz persönlichen Pforten.

Ein Grund für den Einzug in die Wohnung, erklärt Knauff, war der einzigartige Ausblick aus dem verglasten Apartment. Die hoch gelegene Luxus-Wohnung bietet eine atemberaubende Aussicht auf die komplette Skyline der Mainmetropole.

"Einfach Fußball", eine Funk-Produktion in Zusammenarbeit mit ARD und ZDF, durfte für ein kleines YouTube-Video nun eine interessante Roomtour in den privaten vier Wänden der beiden filmen.

Aufgrund seines neuen Vertrags bei den Hessen, der bis 2028 gültig ist, wird die gemeinsame Wohnung von Ansgar Knauff und seiner Freundin Romina in den nächsten Jahren als gemeinsames Zuhause dienen.

Sichtlich unangenehm wird es Ansgar Knauff, als das Video-Team im Schlafzimmer angekommen, fragt, ob man einen Blick in den Kleiderschrank werfen dürfe. Nach kurzem Zögern entscheidet sich der sympathische 21-Jährige dann aber doch einen kurzen Einblick zu gewähren. Er druckst herum und antwortet schließlich: "Hm ja, ganz kurz vielleicht mal."

Stolz ist er neben dem eingerahmten Trikot seines BVB-Profidebüts vor allem auf seine Siegermedaille für den Europa-League-Titel mit den Adlerträgern, die einen besonderen Platz in der Wohnung erhalten hat. Als "unglaubliche Reise" beschreibt Knauff den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere, der zudem mit der Auszeichnung als bester Jungprofi unter 21 Jahren in der Europa League endete.

An das Schlafgemach schließt darüber hinaus ein geräumiges und modernes Badezimmer an, in dem der Flügelflitzer seine große Parfum-Sammlung präsentiert. Aktueller Lieblingsduft: Maison Francis Kukdjian Paris - Oud satin mood.

Gefallen tut es dem süßen Pärchen in Frankfurt "richtig gut", weshalb einer langen Eintracht-Zukunft wohl vorerst nichts im Wege steht.