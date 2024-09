Klausel enthüllt: Eintracht hat Rückkaufoption für diesen Shootingstar!

Frankfurt am Main - Das kommt überraschend! Eintracht Frankfurt hat beim Verkauf einer ihrer Stürmer clever verhandelt und sich eine spannende Rückkaufoption gesichert, die sich im Nachhinein noch mehr als auszahlen könnte.

Zuvor zeigte sich Futkeu bereits in der Vorbereitung der Franken äußerst treffsicher. Eine Entwicklung, die so nicht abzusehen war - jedenfalls nicht für den allgemeinen Fan der Schwarz-Weißen.

Die Rede ist von Shootingstar Noel Futkeu (21), den die SGE erst in diesem Sommer für gerade einmal 250.000 Euro an die SpVgg Greuther Fürth abgegeben hat.

Noel Futkeu hat bei seinem neuen Klub Greuther Fürth aktuell viel Grund zum Jubeln. Zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen dem Youngster in dieser Saison bereits. © Daniel Löb/dpa

Denn: Spielt Futkeu weiter so spektakulär gut auf, wird er automatisch auch wieder ein Kandidat für die Frankfurter.

Und selbst wenn ihm der finale Durchbruch nicht bei der SGE zugetraut wird, könnte man Futkeu sicherlich zurückholen und zumindest gewinnbringend weiterverkaufen.

Seinen einzigen Einsatz für die Profis der Adlerträger "feierte" Futkeu übrigens an seinem 21. Geburtstag am 6. Dezember 2023, als ihn Coach Dino Toppmöller (43) im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Saarbrücken in der 77. Minute einwechselte.

Tragisch: Nur fünf Minuten später flog der Hoffnungsträger wegen einer dämlichen Tätlichkeit mit Rot vom Platz. Die Eintracht verlor die Partie mit 0:2 und Futkeu absolvierte bis dato nie wieder eine Minute im Dress der SGE-Profis.

Vielleicht gibt es im kommenden Sommer durch die Klausel ja doch noch ein Happy End zwischen dem Nachwuchstalent und der Diva vom Main. Zu wünschen wäre es ihm.