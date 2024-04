Kniff vor Heimspiel gegen Werder: So will Eintracht-Coach Toppmöller sein Team kitzeln!

Frankfurt am Main - Mannschaft kitzeln! Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller (43) hat sich für das Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) eine ganz besondere Neuerung ausgedacht.

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller (43, M.) geht die Partie gegen Werder Bremen komplett anders an als zuvor. © Arne Dedert/dpa

Zuletzt waren die Leistungen der Frankfurter Eintracht immer wieder sehr schwankend, teilweise sogar innerhalb einer Begegnung. Verschlafene Anfangsphasen oder abfallende zweite Halbzeiten wiederholten sich immer wieder bei der Toppmöller-Elf.



Und genau aus diesem Grund hat sich der Chefcoach jetzt einen Kniff überlegt, wie er sein Team möglicherweise so kitzeln kann, dass alle sofort von Beginn an hellwach sind.

"Wir werden die Startelf und den Kader den Jungs erst am Spieltag mitteilen", erklärte der 43-Jährige auf der Spieltagspressekonferenz und führt weiter aus: "Wir wollen die Spannung und den Konkurrenzkampf hochhalten. Die Jungs sollen ihre geschärften Sinne behalten."

Schon im Abschlusstraining wurden zwischen A- und B-Elf munter durchgewechselt. So kann sich bis auf wenige Leistungsträger kaum ein Kicker sicher sein, dass er von Beginn an aufläuft und so möchte man versuchen, von der ersten Minute an unmittelbar gut in der Partie zu sein.