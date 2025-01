Kommt er nun? Transfer-Wirrwarr um möglichen Marmoush-Nachfolger

Frankfurt am Main - Nach dem Abgang von Topstürmer Omar Marmoush (25) zu Manchester City hat Eintracht Frankfurt einen konkreten Nachfolge-Kandidaten an der Angel. Doch es gibt noch etwas Verwirrung um einen Transfer von Elye Wahi (22).

Dem schloss sich kurze Zeit später auch Kollege Plettenberg an, der seinerseits vermeldete, dass ein neues Angebot der Adlerträger abgegeben worden sei.

Am heutigen Donnerstagmittag dann die Wende: Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtete davon, dass die Eintracht ihr Angebot doch auf 25 Millionen Euro hochgeschraubt habe und damit kurz vor einem Durchbruch in den Verhandlungen mit Marseille stehe. Wahi habe Frankfurt bereits seine Zusage gegeben.

Ein erstes Angebot über 20 Millionen Euro soll die SGE laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg bereits schriftlich abgegeben haben, wie am gestrigen Mittwoch gemeldet. Dieses sei jedoch abgelehnt worden.

Kommt er oder kommt er nicht? Und wann kommt er? Diese Fragen stellen sich wohl alle Fans von Eintracht Frankfurt hinsichtlich des möglichen Marmoush-Nachfolgers Elye Wahi, der aktuell noch in Diensten des französischen Traditionsklubs Olympique Marseille steht.

Der deutsche Sky-Journalist nannte dabei keine konkreten Zahlen, sondern lediglich, dass Krösche und Co. mögliche Bonuszahlungen erhöht hätten und man kurz vor einer Einigung stehe.

So oder so: Wahi ist wohl das auserkorene Transfer-Ziel, um die schwierige Nachfolge von Wunderstürmer Marmoush anzutreten. Ein Wechsel steht allem Anschein nach unmittelbar bevor. Es wäre die wichtige Verstärkung, die der Kader der SGE benötigt, um ihren Champions-League-Platz (aktuell 3. Rang) in der Bundesliga zu verteidigen.