Kult-Trainer Funkel adelt Glasner: "Gehört bei der Eintracht ganz oben hin"

Frankfurt am Main/Berlin - Oliver Glasner (48) zieht nach zwei Jahren weiter. Glaubt man Trainer-Urgestein Friedhelm Funkel (69), wird der Österreicher bei Eintracht Frankfurt aber seine Spuren hinterlassen.

Für den langjährigen Eintracht-Trainer Friedhelm Funkel (69, r.) hat der scheidende SGE-Coach Oliver Glasner (48) seine Spuren bei den Hessen hinterlassen. © Bild-Montage: Uwe Anspach/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa

"Er gehört bei der Eintracht ganz oben hin, was die Trainer anbelangt. Sie haben die Europa League gewonnen und erstmals die Champions League erreicht. Er kann auch noch Pokalsieger werden. Das ist schon ein Statement", sagte Funkel der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor dem Pokalfinale am Samstag (20 Uhr/ZDF und Sky) gegen RB Leipzig.



Glasner wird sich nach zwei Spielzeiten verabschieden, die bevorstehende Trennung steht seit Wochen fest.

"Er kommt gut rüber, er ist bei den Fans sehr, sehr beliebt. Er hat die Mannschaft noch ein Stück besser gemacht. Er wird sich um die Zukunft keine Sorgen machen müssen", sagte Funkel über den 48 Jahre alten Österreicher.

Glasner werde "in Frankfurt immer seinen Platz in der Erfolgsgeschichte haben", fügte Funkel an. Der 69-Jährige trainierte die Eintracht von 2004 bis 2009.

Bisher haben weder die Eintracht noch Glasner mitgeteilt, wie es ab der neuen Saison weitergeht.