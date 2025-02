Kurioser Knie-Treffer und Schiri-Durchsage bei Eintracht-Sieg gegen Kiel

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt durchbrach am Sonntagabend gegen Holstein Kiel ihre vier Spiele andauernde Sieglos-Serie mit einem souveränen 3:1-Heimerfolg. Dabei stand unter anderem Schiedsrichter Robert Hartmann kurzzeitig im Mittelpunkt.

Kurz darauf ertönte erstmals der Schiedsrichter per Mikrofon im Frankfurter Deutsche Bank Park. Referee Hartmann entschied nach VAR-Bildern auf Handspiel Kiel und Strafstoß Eintracht. Dies verkündete er über die Stadionlautsprecher. Doch ausgerechnet Topstürmer Hugo Ekitiké scheiterte am glänzend parierenden Thomas Dähne (45.).

Auch im Anschluss drückte das Heimteam weiter aufs Gaspedal und erhöhte folgerichtig durch Tuta nach einer Flanke von Can Uzun auf 2:0 (37.).

Nathaniel Brown legte überlegt per Kopf auf Hugo Larsson ab, der mit einem kuriosen Knie-Volleystoß zum 1:0 einnetzte (18. Minute).

Und zwei Jungstars waren es dann auch, die die SGE nach einer guten Anfangsphase mit einer sehenswerten Zusammenarbeit in Führung brachten.

Komplett frei vor dem Kieler Kasten blieb Can Uzun im zweiten Durchgang eiskalt und traf zum 3:0-Zwischenstand. © Arne Dedert/dpa

Die zweite Halbzeit startete für die Adlerträger erst einmal mit einem bitteren Dämpfer. Der bis dahin stark auftretende Oscar Höjlund musste den Platz verletzt verlassen und wurde von Mahmoud Dahoud ersetzt (50.).

Der souveränen Vorstellung der SGE tat dies allerdings keinen Abbruch. Vielmehr legten die Gastgeber in der 59. Minute abermals nach und stellten in Person von Can Uzun auf 3:0.

Neben der Einwechslung von Eintracht-Neuzugang Elye Wahi (71.) sorgte der Kieler Finn Porath für das letzte Highlight des Tages, als er eine Unordnung in der Frankfurter Hintermannschaft zum Anschlusstreffer zum 1:3 aus Holsteins Sicht nutzte (73.).

Doch das Tor sollte letztlich nur noch Ergebniskosmetik darstellen - es blieb beim Endergebnis von 3:1! Damit festigt die SGE nachhaltig ihren dritten Tabellenplatz und setzt sich vom derzeitigen Viertplatzierten RB Leipzig noch weiter ab.