Eintracht Frankfurt: Omar Marmoush in Wechsel-Verhandlungen?

Frankfurt am Main - Der Premier League-Club Manchester City hat einem Bericht zufolge großes Interesse an einem Winter-Transfer von Eintracht Frankfurts Stürmerstar Omar Marmoush (25).

In dieser Saison schoss Omar Marmoush (25) in 24 Pflichtspielen schon 18 Tore für Eintracht Frankfurt. © Tom Weller/dpa

Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky soll sich der englische Meister bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem 25-jährigen Ägypter befinden.

Demnach will City dem Eintracht-Stürmer einen langfristigen Kontrakt bis 2029 oder 2030 anbieten. Der Marktwert von Marmoush liegt bei rund 60 Millionen Euro.

Der Ägypter brachte es in dieser Saison in bisher 24 Pflichtspielen auf 18 Tore, 13 davon in der Bundesliga, und 13 Vorlagen.

Ein konkretes Angebot für Marmoush, dessen Vertrag beim Tabellendritten der Fußball-Bundesliga bis zum Sommer 2027 gilt, gibt es bisher nicht.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (44) hatte unlängst erklärt, man wolle den Kader zusammenhalten, dabei aber eingeschränkt: "Natürlich gibt es extreme Situationen. Diese muss man dann neu bewerten. Allerdings muss schon etwas Außergewöhnliches passieren."