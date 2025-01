Marmoush-Nachfolger gesucht: Wird Elye Wahi jetzt Frankfurts Rekordeinkauf?

Frankfurt am Main - Nach dem nahezu feststehenden Abgang von Omar Marmoush (25) zu Manchester City ist klar, dass Eintracht Frankfurt noch einmal auf dem Transfermarkt in der Offensive nachlegen wird.

Elye Wahi (22) noch im Trikot des RC Lens. Im vergangenen Sommer wechselte der Stürmer für 25 Millionen Euro zum Ligakonkurrenten Olympique Marseille. © Thibault Camus/AP/dpa

Das neueste Gerücht in diesem Zusammenhang betrifft den 22 Jahre alten Franzosen Elye Wahi von Olympique Marseille.

Laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg habe man seitens der SGE bereits Gespräche mit dem Spieler aufgenommen.

Das berichtet auch sein französischer Kollege Fabrice Hawkins. Wie dieser weiter über "X" mitteilt, sei Olympique durchaus daran interessiert, Wahi abzugeben. Allerdings verlange der Klub mindestens 25 Millionen Euro plus Boni für den 22-Jährigen. Neben den Frankfurtern seien außerdem zwei englische Vereine an Wahi interessiert, darunter West Ham United.

Bereits im Sommer 2023 hatten die Hessen über eine Verpflichtung des Stürmers nachgedacht, der damals noch für den HSC Montpellier kickte. Er war als Nachfolger für den wechselwilligen Randal Kolo Muani (26) im Gespräch, ging dann aber für 30 Millionen Euro innerhalb der Ligue 1 zum RC Lens.

Bei Montpellier hatte Wahi sich auf die Wunschliste diverser Vereine in Europa gespielt, als er in der Saison 2022/23 in 33 Ligaspielen 19 Tore erzielen konnte und sechs weitere vorbereitete.

Sein Marktwert stieg in dieser Zeit laut Transfermarkt.de auf 40 Millionen Euro an, liegt mittlerweile allerdings nur noch bei 25 Millionen Euro.