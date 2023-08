Rätselraten um die Eintracht und Elye Wahi: Alle Infos zum möglichen Mega-Transfer

Frankfurt am Main - Die Gerüchteküche um einen Abgang von Stürmerstar Randal Kolo Muani (24) brodelt heftig in und um Eintracht Frankfurt - nicht weniger heiß diskutiert wird ein möglicher Zugang: Elye Wahi (20) vom HSC Montpellier.

27,5 Millionen sollen die Londoner für den Spieler geboten haben, was Montpellier aber abgelehnt hatte. Unter anderem die gewöhnlich sehr gut unterrichtete " L'Équipe " berichtete darüber.

Das ist allerdings nun schon mehr als drei Wochen her. Und zu diesem Zeitpunkt gab es aus Eintracht-Sicht eigentlich auch keinen Grund, ernsthaft über den Spieler nachzudenken. Denn Wahi soll kurz vor einer Vertragsunterschrift beim FC Chelsea gestanden haben.

Allerdings gibt es zu dieser Personalie so gut wie keine offiziellen Aussagen. Zuletzt hatte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung (33) gegenüber " Bild " dementiert, sich mit dem Spieler zu beschäftigen; betonte aber auch, dass der 20-Jährige ein "guter und interessanter Stürmer" sei.

Der dreifache französische U21-Nationalspieler (1 Tor) kommt mit der Empfehlung von 19 Toren und sechs Vorlagen in der vergangenen Saison der Ligue 1 daher.

Da kommen nun die anderen potenziellen Interessenten - zu denen neben der SGE unter anderem auch Tottenham Hotspur (laut " Kicker "), PSG, Atlético Madrid, West Ham United, Borussia Dortmund sowie die AS Monaco gehören sollen - zurück ins Spiel.

Einer der Knackpunkte des gescheiterten Deals sei der Plan des Premier-League-Klubs gewesen, den Spieler sofort wieder auszuleihen - zurück in die Ligue 1 an den Partnerverein Racing Straßburg. Das habe Wahi nicht akzeptieren wollen.

Und in diesem Zusammenhang scheint man sich am Main doch intensiver mit Wahi beschäftigt zu haben, als dies Hardung Ende Juli dargestellt hatte. Denn wie etwa " Bild " und " Fußballtransfer.com " (FT) berichten, sollen die Frankfurter nun ein Angebot für den Stürmer abgegeben haben.

Beide Quellen wollen allerdings wissen, dass sich der 20-Jährige einen Wechsel zu den Adlerträgern sehr gut vorstellen könne. Laut FT war der Spieler sogar bereits in Frankfurt, um sich persönlich von den dortigen Bedingungen zu überzeugen.

Laut "Bild" soll beim Europa-League-Sieger von 2022 aber ein Transfer von Elye Wahi nicht zwangsläufig an einen Verkauf von Kolo Muani gekoppelt sein.

Offen ist nun also die Frage, ob die Hessen noch einmal bezüglich ihres Angebots nachlegen werden. Vereinfachen würde dies natürlich ein Verkauf von Kolo Muani, der bis zu 100 Millionen Euro in die Kasse der Eintracht spülen könnte.

Größter Konkurrent im Rennen um Wahi soll zurzeit West Ham United sein. Nach verschiedenen Medienberichten habe der Franzose großes Interesse an einem Wechsel in den Osten Londons, allerdings hätten die "Hammers" bislang noch kein Gebot abgegeben. Es bleibt also spannend ...