Megatalent aus Frankreich: Ist Eintracht an diesem Spieler dran?

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt und Sportvorstand Markus Krösche (43) haben wohl das nächste Riesentalent auf dem Schirm.

Der 18 Jahre alte Jean-Matteo Bahoya gilt in Frankreichs als großes Talent. Bei Eintracht Frankfurt soll darüber nachgedacht werden, ihn im kommenden Sommer an den Main zu lotsen. © imago/PanoramiC

So sollen die Hessen Interesse am 18 Jahre alten Franzosen Jean-Matteo Bahoya vom SCO Angers haben.

Das berichtet unter anderem das Portal "onefootball.com". Demnach sei der 18-Jährige aber noch keine Option als Neuzugang in der anstehenden Transferperiode im Januar, sondern erst für die kommende Saison.

In dieser Saison konnte sich Bahoya beim aktuellen Spitzenreiter der Ligue 2 in die Stammelf spielen. In 18 Partien gelangen ihm bislang fünf Tore und zwei Vorlagen.

Seine guten Leistungen brachten ihm im vergangenen September auch eine erste Berufung in Frankreich U19 ein, in der er mittlerweile auf vier Einsätze kommt.

Bereits in der vergangenen Saison, in der Angers als Letzter aus der Ligue 1 abstieg, gab Bahoya als damals 17-Jähriger sein Debüt in der ersten Mannschaft und absolvierte insgesamt zehn Spiele.

Der 1,80 Meter große Offensivallrounder spielt in der Regel im offensiven Mittelfeld, kann aber auch als Linksaußen eingesetzt werden.