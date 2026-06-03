Neuer Vertrag für Axel Hellmann: So lange will er Eintracht-Vorstand bleiben

Frankfurt am Main - Axel Hellmann wird fünf weitere Jahre im Vorstand von Eintracht Frankfurt bleiben.

Bis 2031 will Axel Hellmann (54) weiter seinen Posten im Vorstand von Eintracht Frankfurt begleiten. © Arne Dedert/dpa

Der Aufsichtsrat habe sich gemeinsam mit dem 54-Jährigen auf einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 geeinigt, verkündete der Fußball-Bundesligist.

"Ich freue mich sehr auf die nächsten fünf Jahre und auf die Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitenden, den Kollegen im Vorstand und den Gremien der Eintracht", sagte Hellmann und blickt auch auf die Entwicklung des Clubs.

"Mit Eintracht Frankfurt konnten wir in den vergangenen Jahren einen außergewöhnlichen Weg gehen", so der 54-Jährige.