Neuer Vertrag für Axel Hellmann: So lange will er Eintracht-Vorstand bleiben
Von David Hammersen
Frankfurt am Main - Axel Hellmann wird fünf weitere Jahre im Vorstand von Eintracht Frankfurt bleiben.
Der Aufsichtsrat habe sich gemeinsam mit dem 54-Jährigen auf einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 geeinigt, verkündete der Fußball-Bundesligist.
"Ich freue mich sehr auf die nächsten fünf Jahre und auf die Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitenden, den Kollegen im Vorstand und den Gremien der Eintracht", sagte Hellmann und blickt auch auf die Entwicklung des Clubs.
"Mit Eintracht Frankfurt konnten wir in den vergangenen Jahren einen außergewöhnlichen Weg gehen", so der 54-Jährige.
Jahresumsatz bei Eintracht Frankfurt von knapp 400 Millionen Euro
Hellmann arbeitet seit 2001 für Eintracht Frankfurt, seit 2012 ist er Vorstandsmitglied des Bundesligisten.
Als Mitglied des Vorstands hat der gebürtige Würzburger einen großen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der Eintracht, die mittlerweile einen Jahresumsatz von knapp 400 Millionen Euro erzielen.
Seit Sommer 2022 sitzt Hellmann außerdem im Präsidium der Deutschen Fußball Liga.
Die drei weiteren Mitglieder des Führungsgremiums von Eintracht Frankfurt sind Markus Krösche (45, Sport), Julien Zamberk (38, Finanzen) und Philipp Reschke (53, Fans, Sicherheit, Recht).
Titelfoto: Arne Dedert/dpa