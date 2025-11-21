Neues Objekt der Begierde? Eintracht wohl heiß auf polnischen Nationalspieler

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt hat wohl den nächsten Kandidaten für eine mögliche Neuverpflichtung auserkoren und dabei einen polnischen Nationalspieler im Visier.

Sebastian Szymanski (26) lief bereits 50-mal für die polnische Nationalelf auf. © OZAN KOSE / AFP

Laut einem Bericht des Sportportals Tribuna zeigt die SGE reges Interesse an Fenerbahçe-Star Sebastian Szymanski (26).

Der 26-jährige Mittelfeldspieler könnte der Zentrale der Adlerträger mehr Kreativität und Tiefe verleihen. Dabei überzeugt Szymanski vor allem mit seiner Vielseitigkeit sowie seiner Erfahrung auf internationaler Bühne.

Gerade vor dem Hintergrund der intensiven Mehrfachbelastung durch die Champions League könnte man so die Mittelfeldrotation breiter und variabler aufstellen.

Ein Wechsel könnte bereits im Winter-Transferfenster zum Thema werden. Dem Bericht zufolge soll der Klub aus Istanbul offen für Gespräche sein, allerdings eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro fordern.