Neuer Stürmer auf Wunschliste: Will Eintracht diesen Monaco-Jungstar?

Frankfurt am Main - Auf der Liste von Eintracht Frankfurt für die geplante Aufrüstung in der Offensive soll mit dem 19-jährigen George Ilenikhena von der AS Monaco ein neuer Name aufgetaucht sein.

George Ilenikhena (19) von der AS Monaco soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben. © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa

Das berichtet die "Bild". Klar ist, dass die SGE sich im Sturm neben dem bereits verpflichteten Zweitliga-Torjäger Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg mit mindestens einem weiteren Spieler verstärken will, anvisiert sind sogar zwei.

So soll man sich mit Arnaud Kalimuendo (23) von Nottingham Forest über ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption für 27 Millionen Euro einig sein.

In trockenen Tüchern ist der Transfer aber noch nicht. So wird Kalimuendo im Abstiegsduell des Tabellen-17. der Premier League am Dienstagabend bei West Ham United (18.) im Kader stehen und möglicherweise auch eingesetzt. Erst am Mittwoch soll er dann zum Medizincheck bei den Hessen erscheinen.

Als dritter Neuzugang in der Offensive werden William Osula (22) von Newcastle United und Sidiki Chérif (19) vom SCO Angers gehandelt.

Doch in beiden Fällen ist nicht nichts entschieden, weshalb die Frankfurter Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (45) nun also die Fühler nach Ilenikhena (19) ausgestreckt haben.

Laut "Bild" habe man eine mündliche Anfrage gestellt und die Verhandlungen liefen bereits.