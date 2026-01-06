Neuer Stürmer auf Wunschliste: Will Eintracht diesen Monaco-Jungstar?
Frankfurt am Main - Auf der Liste von Eintracht Frankfurt für die geplante Aufrüstung in der Offensive soll mit dem 19-jährigen George Ilenikhena von der AS Monaco ein neuer Name aufgetaucht sein.
Das berichtet die "Bild". Klar ist, dass die SGE sich im Sturm neben dem bereits verpflichteten Zweitliga-Torjäger Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg mit mindestens einem weiteren Spieler verstärken will, anvisiert sind sogar zwei.
So soll man sich mit Arnaud Kalimuendo (23) von Nottingham Forest über ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption für 27 Millionen Euro einig sein.
In trockenen Tüchern ist der Transfer aber noch nicht. So wird Kalimuendo im Abstiegsduell des Tabellen-17. der Premier League am Dienstagabend bei West Ham United (18.) im Kader stehen und möglicherweise auch eingesetzt. Erst am Mittwoch soll er dann zum Medizincheck bei den Hessen erscheinen.
Als dritter Neuzugang in der Offensive werden William Osula (22) von Newcastle United und Sidiki Chérif (19) vom SCO Angers gehandelt.
Doch in beiden Fällen ist nicht nichts entschieden, weshalb die Frankfurter Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (45) nun also die Fühler nach Ilenikhena (19) ausgestreckt haben.
Laut "Bild" habe man eine mündliche Anfrage gestellt und die Verhandlungen liefen bereits.
Bei Royal Antwerpen startete George Ilenikhena voll durch
Der gebürtige Nigerianer stammt aus der Jugend des SC Amiens. Von der Ligue 2 wechselte er 2023 für eine Ablöse von sechs Millionen Euro nach Belgien zu Royal Antwerpen, wo er sofort zum Stammspieler wurde.
Nach einer überzeugenden Saison mit wettbewerbsübergreifend 14 Toren griff die AS Monaco bereits ein Jahr später für knapp 19 Millionen Euro zu.
Allerdings konnte sich Ilenikhena bei den Monegassen bislang nicht durchsetzen, kommt in der aktuellen Saison nur auf einige Kurzeinsätze.
Als entwicklungsfähiger Spieler, der trotz seiner 19 Jahre schon über viel Profierfahrung (unter anderem stehen 14 Einsätze mit drei Toren in der Champions League zu Buche) verfügt, würde der 1,85 Meter große Mittelstürmer sicherlich gut ins Anspruchsprofil der Adlerträger passen.
Krösche und Co. sollen bei Ilenikhena ebenfalls eine Leihe mit anschließender Kaufoption anpeilen. Seit Marktwert beträgt laut "Transfermarkt.de" zwölf Millionen Euro. Vertrag besitzt er noch bis 2029.
