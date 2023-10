Neues Super-Talent schon im Verein: Zieht Frankfurt diesen Youngster zu den Profis hoch?

Rechtsverteidiger Elias Baum (17. l.) könnte schon bald fest zu den Frankfurter Profis wie Hugo Larsson (19, M.) oder Robin Koch (27) stoßen. © Arne Dedert/dpa

Im Verein läuft Baum derzeit meist für die U21 in der Regionalliga auf und weist während der laufenden Saison bei zehn Einsätzen insgesamt einen Treffer und drei Vorlagen vor.

Eintrachts U21-Cheftrainer Kristjan Glibo (41) freut sich jedenfalls, dass Baum sich so stark präsentiert und er ihn in seiner Mannschaft hat. "Elias ist in meinen und unseren Augen in Deutschland einer der interessantesten Außenverteidiger in seinem Jahrgang. Er bringt vieles mit", wird er von der Bild zitiert.

Auf der rechten Seite kann der Youngster zudem auch offensiver als rechter Schienenspieler agieren, falls gewünscht. Ex-Kader-Manager Patrick Ochs (38) hatte Baum bereits in der letzten Saison vorzeitig zur U21 sowie in der U19 zur Youth League hochgezogen.

Bei den Adlerträgern ist man von Baum überzeugt. Das unterstreicht Coach Glibo im weiteren Verlauf noch einmal: "Er wird erst 18, aber wir haben ihn letztes Jahr schon in der U21 eingesetzt. Weil wir gesehen haben, was er mitbringt, und weil er uns einfach verstärkt. Er wird seinen Weg mit Sicherheit gehen."

Bei den Profis trainierte der 1,80 Meter große Rechtsfuß ebenfalls schon mit und kann sich berechtigte Hoffnungen machen, dort bald komplett integriert zu werden.