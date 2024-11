Nicht Marmoush oder Ekitiké: Eintracht-Boss Krösche verrät Erfolgsgeheimnis!

SGE-Boss Krösche (l.) sieht tolle Entwicklung: Cheftrainer Dino Toppmöller (44) sitzt bei Eintracht Frankfurt aktuell wohl so fest im Sattel wie nie zuvor. © Arne Dedert/dpa

Zusammenfassend stellt Krösche noch einmal klar: "Kurzum: Wir haben uns in allen Bereichen gesteigert. Es ist eine neue Qualität."

Ein Detail gefällt ihm dabei besonders. "In der Liga steht die Mannschaft an dritter Stelle in der Kategorie, wer die meisten Großchancen herausspielt", so der 44-Jährige.

Dieser Fakt schürt im Umfeld der SGE zurecht Hoffnungen auf eine erneute Champions-League-Teilnahme nach der Königsklassen-Premiere des Klubs in der Saison 2022/23.

Manch einer träumt gar von der ersten Deutschen Meisterschaft seit der einzigen der Vereinshistorie im Jahr 1959.