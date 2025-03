Personal-Update bei der Eintracht: So ist der Stand bei Theate, Larsson und Co.

Frankfurt am Main - Überschaubares Personal beim Training! Eintracht Frankfurt hat mit Verletzten, Angeschlagenen und späten Nationalmannschaftsrückkehrern zu kämpfen.

Ein Einsatz von Arthur Theate (24, l.) sowie Hugo Larsson (20) gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend ist derzeit noch fraglich. © Arne Dedert/dpa

Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Arthur Theate (24) hat nach seiner vorzeitigen Abreise von der belgischen Fußball-Nationalmannschaft bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert.

Nach seiner Rückkehr wegen muskulärer Probleme musste der 24-Jährige zunächst in der Reha in Frankfurt arbeiten.

Wie Theate absolvierte auch Igor Matanovic (21) nach seiner Fußverletzung wieder Teile des Mannschaftstrainings.

Krank fehlten am Mittwoch hingegen Hugo Larsson (20) und Krisztian Lisztes (19). Ellyes Skhiri (29), Can Uzun (19), Junior Dina Ebimbe (24) und Oscar Højlund (20) trainierten individuell, Elye Wahi (22) und Timothy Chandler (34) in der Reha.