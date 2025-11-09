Doan wird zum Erlöser! SGE ringt kämpferische Mainzer nieder

Frankfurt am Main - Die Frankfurter Eintracht ist einfach nicht im Flow! Gegen den 1. FSV Mainz 05 tat sich das Team von Dino Toppmöller in der Bundesliga lange Zeit schwer. Erst spät fiel gegen den Tabellenvorletzten der 1:0-Siegtreffer.

Grund zur Freude! Ritsu Doan hat Eintracht Frankfurt gegen den 1. FSV Mainz 05 zum wichtigen Heimsieg geschossen. © Arne Dedert/dpa

Ritsu Doan konnte Robin Zentner im Kasten der Mainzer vom rechten Fünfereck mit viel Übersicht zur Freude der Fans in der 81. Minute erlösen.

Dabei waren die Hausherren zum Abschluss des 10. Spieltags vor allem im zweiten Durchgang klar die bessere Mannschaft. Das große Problem: In etwas Zählbares konnten Jonathan Burkardt und Co. das gegen kämpfende Gäste lange nicht ummünzen.

Mit die beste Möglichkeit vor dem Siegtreffer hatte noch Ansgar Knauff, der sich in der 56. Minute halblinks im Strafraum ein Herz gefasst und den Abschluss gesucht hatte. Das Leder war allerdings hauchzart am rechten Pfosten vorbei gesegelt.

Die Eintracht erspielte sich mit ihrem deutlichen Übergewicht zwar im Anschluss daran weitere Gelegenheiten, meist musste Zentner jedoch nicht eingreifen, sondern den Ball nur kurz darauf zum Abstoß platzieren.

Die bärenstarke Einzelaktion Doans, der sich gegen Silvan Widmer und Armindo Sieb durchgesetzt und im Anschluss Ruhe sowie Übersicht behalten hatte, war besonders für den ersten Abschnitt eine dringend nötige Entschädigung.