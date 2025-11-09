Doan wird zum Erlöser! SGE ringt kämpferische Mainzer nieder
Frankfurt am Main - Die Frankfurter Eintracht ist einfach nicht im Flow! Gegen den 1. FSV Mainz 05 tat sich das Team von Dino Toppmöller in der Bundesliga lange Zeit schwer. Erst spät fiel gegen den Tabellenvorletzten der 1:0-Siegtreffer.
Ritsu Doan konnte Robin Zentner im Kasten der Mainzer vom rechten Fünfereck mit viel Übersicht zur Freude der Fans in der 81. Minute erlösen.
Dabei waren die Hausherren zum Abschluss des 10. Spieltags vor allem im zweiten Durchgang klar die bessere Mannschaft. Das große Problem: In etwas Zählbares konnten Jonathan Burkardt und Co. das gegen kämpfende Gäste lange nicht ummünzen.
Mit die beste Möglichkeit vor dem Siegtreffer hatte noch Ansgar Knauff, der sich in der 56. Minute halblinks im Strafraum ein Herz gefasst und den Abschluss gesucht hatte. Das Leder war allerdings hauchzart am rechten Pfosten vorbei gesegelt.
Die Eintracht erspielte sich mit ihrem deutlichen Übergewicht zwar im Anschluss daran weitere Gelegenheiten, meist musste Zentner jedoch nicht eingreifen, sondern den Ball nur kurz darauf zum Abstoß platzieren.
Die bärenstarke Einzelaktion Doans, der sich gegen Silvan Widmer und Armindo Sieb durchgesetzt und im Anschluss Ruhe sowie Übersicht behalten hatte, war besonders für den ersten Abschnitt eine dringend nötige Entschädigung.
Eintracht Frankfurt tat sich gegen den 1. FSV Mainz 05 schwer: Torchancen in Halbzeit eins? Fehlanzeige!
Torchancen suchte man vergebens, selbst die zwei von der Datenerfassung gezählten Schüsse waren - ehrlich bewertet - schlichtweg keine. Eine erste Halbzeit im deutschen Oberhaus ohne Torschuss? Bundesligageschichte ... aber der negativen Art.
Die spannendste Szene war eine Flanke der Gäste von der linken Seiten, die sich am zweiten Pfosten gefährlich senkte, von Benedict Hollerbach aber zur Erleichterung aller SGE-Fans verpasst wurde (40.).
Ansonsten taten sich die Hausherren, bei denen Mahmoud Dahoud, Ellyes Skhiri, Doan und Knauff für Nnamdi Collins, Hugo Larsson, Mario Götze sowie Jean-Matteo Bahoya in die erste Elf gerückt waren, gegen die Mainzer überraschend schwer.
Vor allem im letzten Drittel mangelte es der Toppmöller-Truppe in einer intensiv geführten Partie an zündenden Ideen.
Statistik zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05
Bundesliga, 10. Spieltag
Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 1:0 (0:0)
Eintracht Frankfurt: Zetterer - Kristensen (79. Collins), Koch, Theate - Doan, Skhiri (46. Larsson), Dahoud (79. Wahi), Brown, Chaibi (46. Bahoya), Knauff (66. Götze) - Burkardt
1. FSV Mainz 05: Zentner - da Costa, Maloney (87. Kawasaki), Kohr - Widmer (87. Weiper), Amiri, Sano, Mwene (90. Veratschnig), Nebel, Lee - Hollerbach (71. Sieb)
Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg)
Zuschauer: 59.000
Tore: 1:0 Doan (81.)
Gelbe Karten: - / Widmer (1), da Costa (2), Mwene (3), Nebel (3), Zentner (2)
Titelfoto: Arne Dedert/dpa