Koch fällt Entscheidung: Wechsel zu Eintracht Frankfurt kurz vor Abschluss?

Frankfurt am Main - Verpflichtung von Nationalspieler Robin Koch (26) so gut wie fix? Eintracht Frankfurt steht wohl kurz vor einem echten Transfer-Coup . Doch ein Problem bleibt.

Robin Koch (26, r.) steht mehreren Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. © Daniel Leal-Olivas/PA Wire/dpa

Vor rund zwei Wochen kamen die ersten Gerüchte rund um einen möglichen Wechsel von Robin Koch (Leeds United) zum hessischen Bundesligisten aus Frankfurt auf. Nun gibt es neue Medienberichte, die sich allerdings in ihrem Inhalt ein wenig unterscheiden.



Der "Kicker" vermag zu wissen, dass Koch ein heißes Thema bei der SGE ist, er sich aber zwischen der Eintracht und Bayer 04 Leverkusen entscheiden wird.

Die beiden englischen Top-Klubs Manchester United und Newcastle seien demnach endgültig keine Option mehr für den 26-Jährigen. Der Innenverteidiger will die Insel verlassen und zurück in die Bundesliga, wo er für seinen Anspruch, in Zukunft Führungsspieler zu sein, höhere Chancen sieht.

Zudem wäre der Sohn von FCK-Legende Harry Koch (53) so wieder deutlich mehr im Fokus von Nationaltrainer Hansi Flick (58) und könnte sich für die Heim-EM im nächsten Jahr empfehlen.

Eine Entscheidung pro Frankfurt oder Leverkusen stehe unmittelbar bevor. Schon an diesem Wochenende wird Koch wohl für klare Verhältnisse sorgen und seine Wahl treffen.