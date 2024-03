Robin Koch ist zurück im Nationalteam, aber die Sache hat einen Haken

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Abwehrchef Robin Koch (27) feiert sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - nach fast drei Jahren.

Robin Koch (27) darf sich nach fast drei Jahren wieder über eine Nominierung für die Nationalmannschaft freuen. Erste Wahl wird er dort aber erst einmal nicht sein. © Jan Woitas/dpa

Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) hat ihn am heutigen Donnerstag für die Testspiele am 23. März in Lyon gegen den WM-Zweiten Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande nominiert.

"Es ist eine Belohnung für seine Entwicklung. Er ist einer, der seinen Beitrag leisten kann", erklärte Nagelsmann.

Allerdings betonte der Bundestrainer auch, dass Koch kein Startelf-Kandidat ist: "Er wird die Rolle, nicht in der ersten Elf zu sein, gut ausfüllen."

Das letzte Länderspiel hatte Koch im Juni 2021 gegen Dänemark bestritten. Bei der EM 2021 war er im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

"Er ist ein Spieler, der auf dem Platz viel coachen kann", sagte Nagelsmann, der sich zuvor bei seinem früheren Co-Trainer und heutigen Eintracht-Coach Dino Toppmöller (43) über Koch informiert hatte.