Rönnow-Abschlag bringt Entscheidung: Union Berlin siegt in Schlüsselspiel gegen Frankfurt

Berlin - Schlüsselspiel um Europa geht an die Eisernen! In einem packenden Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und Eintracht Frankfurt gewinnen die Fischer-Schützlinge mit 2:0 (0:0). Damit setzen sie ein dickes Ausrufezeichen im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte übernahmen die Frankfurter dann immer mehr das Kommando und vor allem den Ballbesitz an der alten Försterei. Die Unioner blieben bei ihren Kontern aber stets gefährlich. Einen davon schloss Jannik Haberer nach einer missglückten Kopfballabwehr von Evan Ndicka aus der zweiten Reihe ab, doch das Leder zischte flach links an Kevin Trapps Kasten vorbei (21.).

Nach einigen Halbchancen und einem flotten Beginn hatte Randal Kolo Muani wohl die dickste Möglichkeit für eine Führung zu sorgen. Bei einer Freistoßflanke von Christopher Lenz kam der Franzose am ersten Pfosten aus fünf Metern frei zum Kopfball, setzte die Kugel allerdings knapp rechts am Tor von Ex-SGE-Keeper Frederik Rönnow vorbei (16. Spielminute).

In der Folge entwickelte sich eine wilde Begegnung, bei der ausgerechnet der ehemalige Frankfurter und Torhüter Rönnow eine Hauptrolle einnehmen sollte. Sein langer Abschlag fand den eingewechselten Kevin Behrens, der sich im Luft-Zweikampf gegen Tuta durchsetzte, anschließend an Smolcic vorbei alleine auf Trapp zulief und eiskalt durch die Hosenträger zum 2:0 für Union einschoss (75.).

Im Anschluss versuchte die SGE noch einmal alles, um den Anschluss zu erzwingen, allerdings mit wenig durchschlagendem Erfolg. Die Ost-Berliner verteidigten ihrerseits bravourös und ließen letztlich nichts mehr anbrennen.

Die Eintracht konnte erstaunlicherweise in der zweiten Spielhälfte überhaupt nicht an die gute erste Halbzeit anknüpfen. Union Berlin hingegen kämpfte sich immer mehr in das Europa-Duell hinein und feiert deswegen aufgrund der bärenstarken Leistungssteigerung am Ende einen verdienten 2:0-Triumph, der im Kampf um die Champions League erheblich weiterhilft.