Traditionsklub präsentiert neues Trikot und bringt das Netz zum Glühen

Frankfurt am Main - Die neue Bundesliga-Spielzeit rückt immer näher - kein Wunder, dass die Klubs nach und nach mit ihren neuen Trikots herausrücken. Am heutigen Mittwoch war die Eintracht mit dem zukünftigen Ausweichdress an der Reihe. Die Bandbreite der Reaktionen war hierbei überaus vielfältig.