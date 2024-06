Rosige Zukunft: Eintracht-Talent Alaoui erhält Profivertrag

Frankfurt am Main - Anas Alaoui (18) hat schon einige Male bei den Profis von Eintracht Frankfurt reinschnuppern dürfen. Jetzt bekommt der 18-Jährige einen langfristigen Vertrag.

Für die Profis kam der Deutsch-Marokkaner unter anderem bei der Japan-Tour 2022 in einem Testspiel gegen die Urawa Red Diamonds zum Einsatz.

Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, enthält der Kontrakt eine Option auf ein weiteres Vertragsjahr.

"Anas hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder in den Vordergrund gespielt und sich auch bereits bei unseren Profis zeigen dürfen", sagte Sportdirektor Timmo Hardung (34). "Gemeinsam wollen wir ihn nun behutsam im Männerbereich aufbauen, auch durch Spielpraxis in der U21."