Saison-Aus für Götze: Champions League für die Eintracht trotzdem so gut wie sicher

Frankfurt am Main - Fußball-Weltmeister Mario Götze (32) wird in dieser Saison für Eintracht Frankfurt nicht mehr zum Einsatz kommen.

Schon vor Anpfiff der Partie könnte feststehen, dass die Frankfurter in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen, falls die Konkurrenz zuvor patzt.

Darauf verlassen will sich Toppmöller aber nicht. "Und wenn dann die Situation so eintritt, dann gehst du vielleicht mit einem noch besseren Gefühl in so ein Spiel."