Sayonara oder Rekord-Jagd: Sorgt Eintracht-Oldie Hasebe für die nächste Überraschung?

Frankfurt am Main - Als Eintracht Frankfurt im März 2023 in Tokio auf einer PR-Tour zu einer Medienkonferenz mit seinem japanischen Profi Makoto Hasebe (39) eingeladen hatte, kamen rund 60 Journalisten und mehrere Kamerateams.

Ein Zeichen hoher Wertschätzung ist, dass Hasebe über seine Zukunft am Main bestimmen kann. "Makoto ist der einzige Profi, der selbst entscheiden kann, ob er seinen Vertrag verlängert", hatte Sportvorstand Markus Krösche (43) ihm eine Blankovollmacht gegeben.

"Deshalb sind wir froh, dieses Beispiel jeden Tag in der Kabine sitzen zu haben. Er hat einen unfassbar hohen Wert für uns." Der Defensiv-Routinier sei "eine Identifikationsfigur", ein "absolutes Vorbild" - eben "ein Musterprofi".

Cheftrainer Dino Toppmöller (43) könnte sich das vorstellen. "Mit Makoto zusammenzuarbeiten macht viel Spaß. In meiner Karriere gab es wenige Spieler, die diesen Willen auf diesem Toplevel hatten, was Professionalität angeht", meinte er.

"Einige Freunde sagten, es sei eine Rücktritts-Pressekonferenz", berichtete der schon damals mit 39 Jahren älteste spielende Bundesligaprofi . Das Gegenteil war der Fall: Es wurde eine weitere Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2024 verkündet. Offen, aber nicht ganz so wahrscheinlich ist, ob er nach seinem 40. Geburtstag am Donnerstag ein weiteres Jahr dranhängen will.

Sagt er im Sommer endgültig "Sayonara" zum Fußball? Bei einem Musterprofi wie Hasebe ist stets alles möglich. © Arne Dedert/dpa

Als er sie im Frühjahr letzten Jahres erteilt bekam, war die Situation aber eine andere. Unter dem damaligen Trainer Oliver Glasner (49) hatte Hasebe einen Stammplatz und absolvierte im ersten Halbjahr 2023 18 von 25 Pflichtspielen.

Toppmöller setzte ihn nur noch in drei Bundesligapartien insgesamt 34 Minuten sowie dreimal im DFB-Pokal gegen Dritt- und Viertligisten ein. Obwohl er nicht jedes Spiel auf dem Platz stehe, "merkt man es ihm aber in keiner Sekunde an", berichtete der Coach.

Der frühere Kapitän der japanischen Nationalmannschaft hat in seiner langen Laufbahn viele Höhen und Tiefen erlebt, aber nur selten den Verein gewechselt. Die ersten Titel gewann er in seiner Heimat mit den Urawa Red Diamonds, wo er 2002 seine Profikarriere begann, die er in Deutschland beim VfL Wolfsburg (2008 bis 2013) fortsetzte.

Mit den Niedersachsen wurde er 2009 deutscher Meister, erlebte 2014 mit dem 1. FC Nürnberg den Abstieg in die 2. Bundesliga und mit der Eintracht wieder große Erfolge: den DFB-Pokalsieg 2018 und den Gewinn der Europa League 2022.

Insgesamt hat er mehr als 471 Pflichtspiele für die drei deutschen Clubs bestritten. Bisher war er glücklich, "noch auf diesem Niveau spielen" und "noch mit meinen 20-jährigen Mannschaftskollegen zu konkurrieren" zu können. Am Ende der Saison wird Hasebe nach wohl vielen weiteren Stunden auf der Spielerbank entscheiden müssen, ob er aufhört.