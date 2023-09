SGE holt Mega-Talent: Diesen Plan verfolgt die Eintracht mit Youngster Krisztián Lisztes!

Zuvor soll er bei seinem Heimatklub Ferencváros Budapest, bei dem er im Mai 2022 mit 17 Jahren sein Debüt feierte, weiter Spielpraxis sammeln. In der abgelaufenen Saison konnte der 18-jährige Sohn des gleichnamigen Ex-Bundesligaprofis mit Ferencváros sogar seinen ersten nationalen Meistertitel feiern, wozu er in seinen neun Rückrunden-Einätzen satte fünf Treffer und eine Vorlage beisteuerte.

So sieht dies auch SGE-Sportdirektor Timmo Hardung (33): "Krisztián Lisztes hat sich in den vergangenen Monaten nicht nur bei uns in den Fokus gespielt. Umso bedeutsamer ist es, dass wir bereits zu diesem frühen Zeitpunkt eine wichtige Kaderstelle in unseren Planungen mit einem weiteren hochbegabten Spieler besetzen werden", ist er glücklich, das große Talent für sich gewonnen zu haben.

"Zudem freuen wir uns, auch ihm eine gute Perspektive bei Eintracht Frankfurt aufzeigen zu können. Wir sind davon überzeugt, dass Krisztián zunächst in vertrautem Umfeld seine Entwicklung fortsetzen und noch mehr Wettkampfpraxis erhalten wird. Wir freuen uns, ihn ab der kommenden Saison mit all seiner Intensität, Dynamik sowie direkter und indirekter Torgefahr in Frankfurt willkommen zu heißen", so Hardung weiter.