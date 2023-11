SGE-Neuzugang Willian Pacho: Das hat es mit seinem kuriosen Tick auf sich!

In jedem Spiel sichtbar: Eintracht Frankfurts Willian Pacho (22, r.) trägt an der linken Hand einen weißen Tapeverband, obwohl er nicht verletzt ist. © Jürgen Kessler/dpa

Er spielt bei der Frankfurter Eintracht so gut wie jedes Spiel und das auch ziemlich stark. Bei seinen Einsätzen dürfte dem aufmerksamen SGE-Anhänger unter anderem eine Sache irgendwann aufgefallen sein.

Willian Pacho trägt während jeder Partie einen Verband an der linken Hand. Auch auf der derzeitigen Länderspielreise, in dessen Rahmen der Verteidiger für sein Heimatland Ecuador im WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Venezuela (0:0) hinten die Null hielt, hatte Pacho sein Tape am Handgelenk.

Aber wieso eigentlich das Ganze?

Eine Verletzung an jener Stelle hat Pacho nämlich nicht - oder zumindest nicht mehr.

Gegenüber Bild erklärt er indes zuletzt, dass er einst eine kleine Blessur an der Hand hatte und diese dementsprechend bandagiert wurde. "Das Tape hat bei der Stabilisierung geholfen und seitdem nutze ich es", führt er weiter aus.