SGE-Saisonauftakt in Dortmund: Steht Star-Neuzugang Theate direkt in der Startelf?

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt startet gegen Borussia Dortmund mit einem schweren Auswärtsspiel in die neue Bundesliga-Saison . Alle Augen der SGE-Anhänger sind dabei sicherlich auf Arthur Theate (24) gerichtet, doch wird er überhaupt auflaufen?

Ob SGE-Chefcoach Dino Toppmöller (43, l.) seinen namhaften Neuzugang Arthur Theate (24) unmittelbar in die Startformation stellt, ist noch nicht vollends geklärt. © Montage: Uwe Anspach/dpa, Eintracht Frankfurt

Personell kann die Frankfurter Eintracht am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Dortmund nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den erkrankten Krisztián Lisztes (19) sind alle Mann an Bord.



Dazu zählt dementsprechend auch der belgische Star-Neuzugang Arthur Theate.

Bei ihm macht Dino Toppmöller (43) auf der Spieltag-Pressekonferenz klar: "Arthur Theate ist ein Kandidat für die Startelf. Er hat heute die dritte Einheit mit uns."

Sicher ist sein Premieren-Einsatz von Beginn an jedoch nicht. "Es gibt noch die eine oder andere Überlegung, was die Startelf und den Kader angeht. Wir lassen die Eindrücke des Abschlusstrainings wirken. Arthur wäre bereit", erklärt der SGE-Cheftrainer.