Riera mit emotionaler erster PK: "Wenn ich sage, springt vom Balkon, werden sie springen"

Der neue SGE-Coach Albert Riera (43) verspricht, seinen Spielern Selbstvertrauen und Überzeugung einzuimpfen.

"Markus hat fast alles gesagt. Die Spieler wollen Lösungen und Klarheit darüber, was zu tun ist - genau das werde ich angehen. Ich möchte sie davon überzeugen, dass sie stark sind, an ihre Qualität glauben und Selbstbewusstsein entwickeln. Ich bin sehr motiviert. Wir haben alles, was ein guter Klub mitbringen muss", erklärte Riera zu Beginn seiner Pressekonferenz am Dienstag.

Auf die Frage, woher der Ursprung seiner eigenen, so stark ausgeprägten, Überzeugung komme, antwortete Riera emotional und durchaus amüsant: "Ich bin so überzeugt von dem, was ich tue und davon, wie ich meine Spieler davon überzeuge, dass wenn ich sage 'Springt dort vom Balkon', sie springen werden. Sie werden daran glauben."

Wie genau ließ er damit doch ein wenig offen, aber er schob nach: "Wissen Sie, vielleicht habe ich einen Zauberstab, aber glauben Sie mir, meine Spieler werden mir folgen. Sie sind mir schon immer gefolgt und ich weiß nicht, warum, vielleicht liegt es daran, wie ich ihnen Lösungen biete."