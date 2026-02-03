Riera mit emotionaler erster PK: "Wenn ich sage, springt vom Balkon, werden sie springen"
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts neuer Cheftrainer Albert Riera (43) überzeugte auf seiner ersten Pressekonferenz vor allem mit Emotionalität und klaren Ansagen. Eine Aussage sorgte für besondere Aufmerksamkeit.
"Markus hat fast alles gesagt. Die Spieler wollen Lösungen und Klarheit darüber, was zu tun ist - genau das werde ich angehen. Ich möchte sie davon überzeugen, dass sie stark sind, an ihre Qualität glauben und Selbstbewusstsein entwickeln. Ich bin sehr motiviert. Wir haben alles, was ein guter Klub mitbringen muss", erklärte Riera zu Beginn seiner Pressekonferenz am Dienstag.
Auf die Frage, woher der Ursprung seiner eigenen, so stark ausgeprägten, Überzeugung komme, antwortete Riera emotional und durchaus amüsant: "Ich bin so überzeugt von dem, was ich tue und davon, wie ich meine Spieler davon überzeuge, dass wenn ich sage 'Springt dort vom Balkon', sie springen werden. Sie werden daran glauben."
Wie genau ließ er damit doch ein wenig offen, aber er schob nach: "Wissen Sie, vielleicht habe ich einen Zauberstab, aber glauben Sie mir, meine Spieler werden mir folgen. Sie sind mir schon immer gefolgt und ich weiß nicht, warum, vielleicht liegt es daran, wie ich ihnen Lösungen biete."
Eintracht Frankfurts Neu-Trainer Albert Riera führt drei wichtige Regeln ein
Hinsichtlich seiner Spielidee wird klar, dass Riera offensiv und mutig spielen lassen möchte. Querpässe sollen dabei unbedingt vermieden werden, mahnt er.
"Mein Fokus liegt jetzt nicht auf dem Ergebnis, sondern primär auf der Art und Weise, wie wir auftreten und was wir ändern können", teilte er mit.
Für ihn sei der Stürmer der erste Verteidiger. "Wir werden nicht abwartend spielen und sehr aggressiv auftreten im Spiel ohne Ball. Die Atmosphäre im Stadion ist wunderschön, das ist auch der Grund, weshalb wir dieses Spiel lieben", führte der Spanier weiter aus.
Außerdem werde er drei Regeln einführen, die für alle gelten: "Es gibt eine goldene Regel: Erstens: Wir sind in erster Linie Menschen - und dann Menschen in unserer Profession - wir respektieren uns in der Kabine. Zweitens: So wie du trainierst, so spielst du. Drittens: Die magische Frage stellen: Was kannst du dem Team mit und ohne Ball geben?"
Beeindruckend ist vor allem das Feuer, mit welchem Riera seine Sätze füllt. Das sollte auch bei der teilweise teilnahmslos wirkenden Mannschaft, wieder belebend wirken.
