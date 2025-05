SGE-Star Brown: Dieses spezielle Traum-Auto motiviert ihn, besser zu werden

Frankfurt am Main - Nathaniel Brown (21) ist einer der Shootingstars bei Eintracht Frankfurt und hat großen Anteil am aktuellen Höhenflug der Adlerträger. In einem Interview offenbarte er jetzt unter anderem interessante Details aus seinem Privatleben.

Nathaniel Brown (21) startete bei der Frankfurter Eintracht in seiner ersten Saison sofort durch und ist als Linksverteidiger gesetzt. © Thomas KIENZLE/AFP

Von der 2. Liga in die Bundesliga und nächstes Jahr aller Voraussicht sogar Champions League. Die Fußball-Reise von Nathaniel Brown verlief in den vergangenen Monaten äußerst rasant.

"Es gibt Momente, in denen ich mir denke: Das kann jetzt gar nicht real sein, das ist viel zu schön", merkt auch der Linksverteidiger, der vor der Saison vom 1. FC Nürnberg an den Main wechselte, in einem Interview der Sportbild nun an.

Träume hat Brown auch in Sachen Autos. Sein Berater habe ihm ein ganz besonderes Fahrzeug in Kleinformat besorgt.

"Er hat mir zu Weihnachten eine Mercedes G-Klasse als Modell geschenkt. Er weiß, dass das mein Traumauto ist, und meinte: 'Jetzt siehst du es jeden Tag und kannst daran arbeiten, dir diesen Traum zu verwirklichen'", erklärt Brown den Sinn der ganz speziellen Motivationshilfe.