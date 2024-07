SGE-Star Ekitiké über Okocha-Vergleiche und spannende Eintracht-Ziele

Der im Sommer fest verpflichtete Stürmerstar Hugo Ekitiké erklärte in einem aktuellen Interview seine Ziele mit Eintracht Frankfurt für die neue Saison.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Aus einer Leihe von Paris Saint-Germain wurde in diesem Sommer ein fester Transfer von Hugo Ekitiké (22) zu Eintracht Frankfurt. Wie es diese Saison weitergehen soll, erklärte er jetzt in einem Interview.

Könnten ein harmonierendes Angriffsduo bilden: Youngster Can Uzun (19, l.) und Stürmerstar Hugo Ekitiké (22). © Uwe Anspach/dpa Wie es sich für einen waschechten Adlerträger gehört, kennt Frankfurts alter und neuer Stürmerstar Ekitiké natürlich das einzigartige Solo von SGE-Legende Jay-Jay Okocha (50) gegen den Karlsruher SC.

"Ja klar, das gegen Olli Kahn. Das kannte ich schon, bevor ich nach Frankfurt kam", erklärt er zu Beginn eines Interviews mit Sport Bild. Den Zauber, den einst Okocha versprühte, sehen mittlerweile auch viele, die es mit der Eintracht halten, im Spielstil des in diesem Sommer fest verpflichteten (16,5 Millionen Euro Ablösesumme) Franzosen. Eintracht Frankfurt In Suff-Nacht gestochen: Eintracht-Star verrät irres Tattoo-Geheimnis! Solch anmutige Vergleiche ehren Ekitiké natürlich: "(Ekitiké klopft sich zweimal aufs Herz, dort, wo auch das Eintracht-Wappen ist) Wenn ich solch eine Freude vermitteln kann, wie es Okocha getan hat, dann ist das natürlich eine Ehre. Ich arbeite jeden Tag an meiner Ballbehandlung und daran, dass ich weiterhin so viel Freude generieren kann. Wenn ich als Fan Fußball geschaut habe, habe ich es immer geliebt, wenn Spieler so gespielt haben wie er. Leider habe ich ihn nie mit eigenen Augen spielen gesehen."

Eintracht Frankfurts Topstürmer Hugo Ekitiké will in den Pokal-Wettbewerben weit kommen