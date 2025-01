Transfer-Guru meldet: Mega-Deal um Omar Marmoush endgültig durch!

Frankfurt am Main - Done Deal? Beim Wechsel von Omar Marmoush (25) von Eintracht Frankfurt zu Manchester City soll es den entscheidenden Durchbruch gegeben haben.

Omar Marmoush (25) hegte schon seit langer Zeit den Traum, in die englische Premier League zu wechseln. © Tom Weller/dpa

Nicht bei jedem Transferexperten weiß man, woran man ist. Gibt Transfer-Guru Fabrizio Romano (31) jedoch sein berühmtes "Here we go", kann man zu 99,9 Prozent davon ausgehen, dass ein Deal stattfinden wird.

Am Donnerstagabend berichtet der italienische Sportjournalist jetzt, dass sich Frankfurt und die Skyblues final in allen Verhandlungspunkten geeinigt haben und der Wechsel von Marmoush auf die Insel fix sei.

Für den Topscorer der laufenden Bundesliga-Saison soll ein Fünfjahresvertrag bereitliegen, der nach einem positiven Medizincheck lediglich noch unterschrieben werden müsse.

Mittlerweile berichtet auch das gut informierte Sportjournal "The Athletic" über eine mündliche Einigung der beiden Vereine. Mit der Spielerseite war sich der Guardiola-Klub schon seit geraumer Zeit vollumfänglich einig.