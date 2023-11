Transfer-Offensive der SGE im Winter: Diese beiden Stürmer sind so gut wie fix!

Frankfurt am Main - Lange konnte man aufseiten der Frankfurter Eintracht sich nun nach einem oder mehreren Nachfolgern für Randal Kolo Muani (24) umschauen. Jetzt sind die SGE-Verantwortlichen mit zwei Kandidaten auf der Zielgeraden.

Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten. Es müssen nur noch letzte Details geklärt werden. Bei dem 1,92-Hühnen müssen die Frankfurter wohl eine Ablösesumme im Bereich von sieben bis acht Millionen Euro auf den Tisch legen. Dazu kommen etwaige Bonuszahlungen, sodass am Ende ein Gesamtpaket von circa acht bis zehn Millionen Euro im Raum steht.

Zuletzt wurde bereits von konkreten Verhandlungen zwischen dem ersten Kandidaten namens Rafiu Durosinmi (20) von Viktoria Pilsen (Tschechien) berichtet. Mit ihm hat sich die Eintracht jetzt mündlich über einen Wechsel im Winter geeinigt, wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg via X (ehemals Twitter) verkündete.

Mittlerweile sicher ist zudem, dass Sportvorstand Markus Krösche (43) versuchen möchte, gleich zwei Angreifer an den Main zu lotsen, um in gemeinsamer Mission auf Torejagd zu gehen.

Fotis Ioannidis (23) von Panathinaikos Athen soll ebenfalls im Winter-Transferfenster an den Main wechseln. Auch bei ihm ist die SGE in fortgeschrittenen Gesprächen. © LOIC VENANCE/AFP

Und auch bei einem zweiten Kandidaten für die Offensive des hessischen Bundesligisten soll es mehr als gut aussehen. Die Rede ist von Fotis Ioannidis (23), der derzeit noch bei Panathinaikos Athen bis 2027 unter Vertrag steht.

Gelingt den Eintracht-Verantwortlichen also direkt ein Doppel-Deal?

Bei dem griechischen Nationalspieler sei man laut Plettenberg ebenfalls in weiten Verhandlungen.

Eine Sockelablöse von sieben bis acht Millionen ist hier aktuell im Gespräch - erneut mit möglichen hinzukommenden Boni.

Alle Anhänger der SGE können hinsichtlich der Knipser-Suche womöglich also schon bald aufatmen! Auch wenn gerade Omar Marmoush (24) sich in den letzten Partien als Torjäger entpuppte, so war doch immer mal wieder zu sehen, dass ein körperlicher Wandstürmer auf der Neun dem Frankfurter Spiel gut zu Gesicht stehen könnte.