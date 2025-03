Transfer-Wirbel: Wird deutscher Nationalspieler Ekitiké-Nachfolger bei der Eintracht?

Jonathan "Jonny" Burkardt (24, M.) könnte im Sommer ein Thema bei Eintracht Frankfurt werden. © Ina FASSBENDER/AFP

Laut neuesten Informationen von Sky-Transferexperte Florian Plettenberg (37) soll Jonathan Burkardt (24) konkreter und präferierter Kandidat für das Sturmzentrum bei einem Wechsel von Hugo Ekitiké sein.

Zwar seien auch die Bayern am deutschen Nationalspieler dran, trotzdem hoffen die Frankfurter weiter darauf, dass sie den Angreifer vom 1. FSV Mainz 05 verpflichten können.

Bei der SGE gehe man demnach zu 99 Prozent von einem Abgang von Franzosen-Shootingstar Ekitiké aus, der für eine Ablöse von 80 Millionen Euro den Verein verlassen darf.

Jenes Geld würden Sportvorstand Markus Krösche (44) und Co. - sollte es so weit kommen - gerne in Burkardt reinvestieren, der aktuell bei einer starken Ausbeute von 15 Toren in 22 Bundesliga-Partien steht.