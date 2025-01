Transferexperten melden: Wahi wird Marmoush-Nachfolger - Uneinigkeit über Ablöse!

Marseille-Stürmer Elye Wahi (22, r.) soll nun unmittelbar vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt stehen. © PASCAL GUYOT/AFP

Kommt er oder kommt er nicht? Und wann kommt er? Diese Fragen stellen sich wohl alle Fans von Eintracht Frankfurt hinsichtlich des möglichen Marmoush-Nachfolgers Elye Wahi, der aktuell noch in Diensten des französischen Traditionsklubs Olympique Marseille steht.

Mittlerweile ist laut den renommierten Transferexperten Florian Plettenberg und Fabrizio Romano klar: Wahi wechselt an den Main und wird das schwierige Erbe von Wunderstürmer Marmoush antreten.

"Plettigoal" zufolge soll der Franzose einen langfristigen Vertrag bis 2030 erhalten und die SGE 20 bis 21 Millionen Euro plus etwaige Bonuszahlungen kosten.

Romano schloss seinem berühmten "Here we go" hingegen an, dass die Eintracht 26 Millionen Euro sofort auf den Tisch blättert und drei Millionen on top kommen können. Außerdem soll es eine 12-prozentige Weiterverkaufsklausel für Marseille geben. Nicht das erste Mal, dass sich die beiden Transfermarkt-Spezialisten in der Causa Wahi uneins sind hinsichtlich der Zahlen des Deals.