Trapp und Chandler rufen an: Eintracht-Profis fallen auf Telefon-Prank rein!

Frankfurt am Main - Aufgrund der Länderspielpause rollt der Ball derzeit nicht durch die Bundesligastadien des Landes. Eine willkommene Auszeit, die bei Eintracht Frankfurt unter anderem für einen lustigen Telefon-Prank genutzt wurde.

Timothy Chandler (34, l.) und Kevin Trapp (34) hatten mächtig Spaß dabei, zwei ihrer Teamkollegen mal so richtig reinzulegen. © Montage: Arne Dedert/dpa, Swen Pförtner/dpa

Wie in einem aktuellen Video von Eintracht-TV zu sehen ist, nutzten Kapitän Kevin Trapp (34) und SGE-Urgestein Timothy Chandler (34) gemeinsam mit dem Social-Media-Team jene Gelegenheit, um zwei ihrer Teamkollegen mal so richtig auf die Schippe zu nehmen.



Konkret geht es dabei um Mahmoud Dahoud (28) und Robin Koch (28), die beliebig ausgewählt wurden.

Zehn teils kuriose Begriffe sollten Trapp und Chandler loswerden, bevor ihr Gegenüber auflegt - nur dann ist die Aufgabe bestanden.

Rechtsverteidiger Chandler klingelte als Erster durch und bekam Last-Minute-Neuzugang Dahoud sofort an die Strippe. Mit dem Satz "Liegst du wieder larifari irgendwo rum oder was?" war das erste Wort (larifari) bereits schnell abgehakt.

Es folgten bizarre Wörter, wie beispielsweise Finanzamt, Pupsmaschine oder Schoppe, die wahllos, aber erfolgreich in verschiedene Sätze verpackt wurden. Und so schaffte es Timmy Chandler tatsächlich, all seine zehn vorgegebenen Begriffe ohne vorzeitiges Auflegen unterzubekommen.

Etwas schwerer hatte es Trappo da alleine schon aufgrund dessen, dass sich sein Gesprächspartner gerade in einem Restaurant befand und beim Essen war.