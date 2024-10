Überraschung bei Eintracht Frankfurt: Dieser Ex-SGE-Chef kehrt zurück!

"Mein Herz schlägt für die Eintracht. Und jetzt macht auch mein Körper wieder einigermaßen mit. Es ist mir eine große Ehre, in dieser Konstellation wieder aktiv an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzunehmen", sagte er der Bild.

Der Finanzexperte war von 2015 bis 2020 Aufsichtsratsvorsitzender der Eintracht Frankfurt Fußball AG. In dieser Zeit erlebte die Eintracht ihren sportlichen Aufschwung. Zweimal standen die Hessen im Pokalendspiel, gewannen 2018 den Cup. In der Saison 2018/19 wurde das Halbfinale in der Europa League erreicht, ein Jahr später noch einmal das Achtelfinale. In der Bundesliga etablierte sich Frankfurt im oberen Tabellenfeld.