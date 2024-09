Verwirrung um Bundesliga-Star: Warum reiste er wirklich von der Nationalmannschaft ab?

Frankfurt am Main - Große Verwirrung um Hugo Larsson (20)! Der junge Schwede reiste am Sonntagvormittag frühzeitig aus dem Lager seiner Nationalmannschaft ab. Der offizielle Grund sei eine Verletzung. Doch von der will sein Verein angeblich nichts wissen.

Eintracht Frankfurts Hugo Larsson (20, l.) kam zuletzt mehrere Länderspiele in Folge © Magnus LEJHALL / TT NEWS AGENCY / AFP

Kurz vor 9 Uhr morgens veröffentlichte der schwedische Fußball-Verband auf seinem "X"-Account eine entsprechende Meldung über den kurzfristigen Ausfall und die sofortige Abreise des 20-Jährigen Eintracht-Mittelfeld-Asses. Angeblich hätte eine leichte Verletzung, "die ihm nicht erlaubt hätte zu spielen", die Entscheidung beeinflusst.

Wie Bild nun jedoch berichtet, weiß die SGE überhaupt nichts von einer Blessur Larssons.

Er soll sich zurück in Frankfurt direkt auf das wichtige Bundesliga-Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Wolfsburg vorbereiten. Die Vermutung liegt nahe, dass die Verletzung des aufstrebenden Kickers nur vorgeschoben war.

In einem Bericht der schwedischen Zeitung "Dagens Nyheter" war nämlich von einem heftigen Disput zwischen Larsson und dem National-Coach, Ex-Topstürmer Jon Dahl Tomasson (48), die Rede. Letzterer hatte die Spielweise seines Schützlings heftig kritisiert, insbesondere dessen Passverhalten in Richtung Offensive.

Dies führte Tomasson so weit, dass er Larsson zuletzt drei Länderspiele in Folge keine einzige Minute einsetzte. Nicht nur darüber enttäuscht äußerte sich der 20-Jährige wiederum direkt nach dem 3:1-Erfolg der Schweden gegen Aserbaidschan in der Nations League.

Auf die Kritik des einstigen Angreifers vom VfB Stuttgart erwiderte Larsson zudem gallig: "Ich habe ihm gesagt, dass ich es gerne unter uns behalten hätte. Manche Dinge sollten in der Familie bleiben."