Wechsel noch im Sommer? Dieser Eintracht-Star vermeidet SGE-Bekenntnis!

Frankfurt am Main - Mit kurzfristigen Abgängen am Ende der sommerlichen Transferperiode kennt man sich bei Eintracht Frankfurt tragischerweise gut aus. Nun soll solch ein bitterer Abschied wie damals bei Stürmer-Star Randal Kolo Muani (25) nicht noch einmal geschehen. Der Spieler, um den es hier geht, kann dies allerdings nicht versprechen.

Zwölf Tore und sechs Vorlagen steuerte er zum Abschneiden auf dem sechsten Tabellenplatz in der Bundesliga bei und machte ein ums andere Mal auf sich aufmerksam. Klar also, dass die Adlerträger auch in der kommenden Saison gerne voll auf die Dienste des blitzschnellen Torjägers vertrauen würden.

Bei der Frankfurter Eintracht fühlt sich Omar Marmoush zwar pudelwohl, hegt aber insgeheim England-Pläne. © Arne Dedert/dpa

Anschließend erklärt er hinsichtlich seiner Zukunft jedoch auch: "Aber man weiß, dass man nie weiß, was im Fußballgeschäft langfristig passiert. Ich bin jetzt bei Eintracht Frankfurt und zu 100 Prozent fokussiert und haue mich voll rein."

Ein Treuebekenntnis zur Eintracht hört sich sicherlich anders an, zumal der offensive Wirbelwind eine rhetorische Frage hinterherschiebt, die viel aussagt, ohne etwas Konkretes auszusprechen. "Doch wer kann schon sagen, was in Zukunft kommt?", so der letztjährige Topscorer der Frankfurter.

Die englische Premier League sei vorherigen Medienberichten zufolge ein erklärtes Ziel von Marmoush, der gerne einen ähnlichen Weg wie sein Idol Mohamed Salah (32) vom Liverpool FC einschlagen würde - hoffentlich ereignet sich solch ein Transfer nicht wieder am Deadline Day.