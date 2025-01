Wechsel von SGE-Star nach Frankreich wohl überraschend geplatzt - was nun?

Frankfurt am Main - In letzter Instanz! Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Dina Ebimbe (24) ist wohl auf der Zielgeraden überraschenderweise doch noch geplatzt. Wie geht es nun weiter?

Demnach sei der Winter-Wechsel "100% off", da man eine kleine Verletzung beim Medizincheck entdeckt habe, die sich auch nach weiteren Untersuchungen bestätigte.

Anschließend hätte der Klub um Cheftrainer Adi Hütter (54) eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro ziehen können.

Eigentlich schien der Abgang von Ebimbe zur AS Monaco bereits besiegelt. Der Mittelfeldspieler sollte zunächst ins französische Fürstentum verliehen werden.

Ebimbe, der bereits in Monaco weilte, fliegt nun zurück nach Frankfurt. Wie es mit dem Sorgenkind, der eigentlich bei der SGE schon aussortiert wurde, weitergehen soll, steht noch in den Sternen.

Im schlimmsten Fall könnte der Franzose bis zum Sommer-Transferfenster auf der Tribüne versauern. Eine Lose-Lose-Situation für alle Beteiligten, weil Ebimbe so keine Wettkampfpraxis bekäme und sein Marktwert in den Keller sinken würde - eine Ablösesumme wäre für Krösche und Co. dann im Prinzip futsch!