Wieder SGE-Ärger am Deadline-Day? Eintracht-Leistungsträger steht vor dem Absprung!

Frankfurt am Main - Eigentlich sollte es in diesem Sommer vor allem gegen Ende der Transferperiode eher ruhig zugehen bei der Frankfurter Eintracht . Doch ein möglicher Abgang von Stürmer-Star Omar Marmoush (25) könnte dem Vorhaben nun einen Strich durch die Rechnung machen.

Beim Saisonauftakt gegen Borussia Dortmund blieb Omar Marmoush für die Eintracht weitestgehend blass. © Ina FASSBENDER/AFP

Vermutlich liegt die Schmerzgrenze wie bei allen Verhandlungen etwas unter dem verbreiteten Preis.

24 Millionen Euro werden trotzdem nicht genügen, um die Verantwortlichen des hessischen Bundesligisten kurzfristig von einem Abgang zu überzeugen.

Klar ist hingegen: Sollte Nottingham Ernst machen und bis zum Transferschluss (30. August) ein deutlich erhöhtes Angebot abgeben, dass den Vorstellungen der Frankfurter gerecht wird, wird der durchaus abwanderungswillige Marmoush den Verein vermutlich noch verlassen.

Er selbst sagte in einem Interview mit der FAZ vor Kurzem: "Wer kann schon sagen, was in Zukunft kommt? Wenn der Verein irgendwann ein Angebot erhalten sollte, das wirtschaftlich passt, dann kann sich manches verändern. Das ist im Fußball nun mal so."