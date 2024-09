Wird Hugo Larsson Frankfurts nächster Mega-Deal? Diese Topklubs sollen schon dran sein!

Außerdem erzielte Larsson bereits zwei Bundesligatore - so viele wie in der kompletten Vorsaison. So wertvoll war der 20-Jährige für die Adlerträger noch nie.

Sowohl in den ersten vier Spielen der Bundesligasaison als auch beim 4:1 im DFB-Pokal in Braunschweig stand der achtfache schwedische Nationalspieler immer nahezu 90 Minuten auf dem Platz.

Da kann der SGE-Sportvorstand Markus Krösche (44) gut lachen: Hugo Larsson dürfte bei einem Verkauf wieder viele Millionen in die Kassen spülen. © Arne Dedert/dpa

Außerdem gab es in der vergangenen Winter-Transferperiode Gerüchte, dass sowohl Arsenal als auch der FC Liverpool Interessen an Larsson haben sollen; also allesamt Vereine, mit deren finanziellen Möglichkeiten man am Main natürlich nicht konkurrieren kann.

Aber kein Problem: Denn nach wie vor zielt die Transferpolitik von Sportvorstand Markus Krösche (44) ja darauf ab, neben dem sportlichen Erfolg auch Gewinne durch Spielerverkäufe einzustreichen.

Und da ist Larsson einer der heißesten Anwärter darauf, der nächste große Millionen-Deal der Hessen zu werden.

Denn sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2028, also wird auf jeden Fall bei einem früheren Wechsel eine saftige Ablösesumme fällig.

Laut der jüngsten Schätzung von Transfermarkt.de Ende Mai beläuft sich der Marktwert des 20-Jährigen bereits auf 28 Millionen Euro, dürfte aber mittlerweile noch weiter gestiegen sein.

Und wenn Larsson sich weiterhin so positiv entwickelt, sind da Summen weit jenseits der 50-Millionen-Euro-Marke gut vorstellbar.