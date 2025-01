13.01.2025 16:23 Wirrwarr um Marmoush: Eintracht-Coach Toppmöller stellt ihn Dienstag auf und hofft auf Verbleib

Trotz des wahrscheinlichen Abgangs soll Eintracht Frankfurts Omar Marmoush am Dienstag in der Bundesliga gegen den SC Freiburg in der Startelf stehen.

Von Christian Johner Frankfurt am Main - Der von Manchester City umworbene Omar Marmoush (25) von Eintracht Frankfurt wird auch zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz kommen. Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller (44) will Omar Marmoush am Dienstag gegen Freiburg in die Startelf stellen. © Uwe Anspach/dpa Das kündigte Eintracht-Coach Dino Toppmöller vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) an. "Wir freuen uns, dass er morgen wieder in der Startelf steht", sagte Toppmöller. Der Topscorer der Frankfurter habe im Training "wieder einen guten Eindruck" gemacht, erklärte der 44-Jährige. Medienberichten zufolge steht der ägyptische Nationalspieler vor einem Wechsel zum englischen Meister Manchester City. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt: Omar Marmoush in Wechsel-Verhandlungen? Laut dem Pay-TV-Sender Sky verlangt die Eintracht 80 Millionen Euro. Dino Toppmöller: "Nicht ausgeschlossen, dass Omar Marmoush bleibt" Trotz Toppmöllers Ankündigung gilt ein Abgang von Omar Marmoush (25) als fast schon sicher. © Jan Woitas/dpa Wie die Eintracht einen möglichen Abgang von Marmoush kompensiert, darüber will sich Toppmöller noch keine Gedanken machen. "Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er hierbleibt. Von daher: Er ist unser Spieler. Wir sind froh, dass er da ist", sagte der Trainer. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 16 48:13 39 2 Bayer 04 Leverkusen 16 40:23 35 3 Eintracht Frankfurt 16 36:23 30 4 RB Leipzig 16 28:22 30 5 1. FSV Mainz 05 16 30:20 28 6 SC Freiburg 16 24:26 27 7 VfB Stuttgart 16 30:25 26 8 Borussia Dortmund 16 30:25 25 9 SV Werder Bremen 16 28:29 25 10 VfL Wolfsburg 16 33:28 24 11 Borussia Mönchengladbach 16 25:21 24 12 1. FC Union Berlin 16 14:21 17 13 FC Augsburg 16 17:33 16 14 FC St. Pauli 16 12:20 14 15 TSG 1899 Hoffenheim 16 20:29 14 16 1. FC Heidenheim 16 20:33 13 17 Holstein Kiel 16 21:41 8 18 VfL Bochum 1848 16 13:37 6 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

