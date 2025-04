Trotz üblem Schiri-Bock: Cottbus kommt bei den Löwen unter die Räder!

Soichiro Kozuki (v.) drückt den Ball über die Linie, Axel Borgmann klärt erst im Tor. © IMAGO / foto2press

Was war passiert? Ein abgefälschter Querpass von Patrick Hobsch kullerte in der 4. Minute die Torlinie der Gäste entlang, am zweiten Pfosten drückte Soichiro Kozuki das Leder klar über die Linie! Axel Borgmann drosch den Ball zwar wieder aus dem Kasten, allerdings erst, als dieser sich längst im Tor befand.

Doch Schiedsrichter Felix Bickel sah das offenbar anders - und gab den Treffer für die Löwen nicht! Die Aufregung auf der Münchner Bank und den Rängen war entsprechend groß.

Ohne Torlinientechnologie und Videobeweis in der 3. Liga gab es aber keine Möglichkeit, den üblen Fehler zu korrigieren.

"Wie man das erste Tor nicht sehen kann, ist für mich unbeschreiblich, dass man das nicht sieht", sagte der aktuell rotgesperrte 1860-Stürmer Maximilian Wolfram in der Halbzeitpause bei MagentaSport.

"Wir haben oben schon gejubelt, also wir dachten, ist halt Tor. Danach waren wir ein bisschen erschrocken, dass das nicht gegeben wurde. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr stark, wie wir darauf reagiert haben", erklärte der 28-Jährige.