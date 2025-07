Energie Cottbus wenige Tage vor dem Ligastart, doch jetzt fehlt Wollitz

Auch Wollitz ist einer der zig Teilnehmer, muss Fortbildungsstunden zum Erhalt seiner Trainer-Lizenz sammeln. Die Trainingsgestaltung übernimmt bis dahin Co Tobias Röder (27) mit Athletiktrainer Tim Schneider (35), der ebenfalls in Besitz einer Fußball -Trainer B-Lizenz ist.

Die Intensität der Cottbuser im Test gegen Aue war hoch, der Ertrag stimmte nicht. © PICTURE POINT / S.Sonntag

Schwerpunkte dann ohne den Cheftrainer: Frische und Spritzigkeit, zudem genießen Standards erhöhte Priorität. Diese funktionierten gegen Aue deutlich besser, wenngleich sowohl Tim Campulka (26) als auch Justin Butler (24) aus aussichtsreicher Position vergaben.

Thema wird sicher auch Wachsamkeit und Effektivität sein. Beide Gegentore gegen Aue entstanden aus Unaufmerksamkeiten.

Wollitz deutlich: "Ich hoffe, dass der ein oder andere Spieler so ein bisschen mehr in ein Spiel anders reingeht, damit man nicht so ein dummes Gegentor bekommt wie am Anfang des Spiels."

Offensiv kombinierte sich die neuformierte Truppe einige Mal sehenswert durch, "kontrollierte gut das Spiel". Doch die "Abschlüsse brauchen manchmal zu lange", so Wollitz kritisch.

Das zehnte und letzte Testspiel der Vorbereitung endete deshalb zum ersten Mal - nach zuvor insgesamt 77 Hütten - torlos.