Alles klar mit Duah! Energie Cottbus holt den Dynamo-Verteidiger

Dennis Duah (21) im Dynamo-Trikot. Das Bild stammt aus einem Testspiel. © Picture Point / Gabor Krieg

Was TAG24 vorab vermeldet hatte, bestätigte Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) auf der Pressekonferenz vor dem ersten Saisonspiel: "Vielen Dank an Dynamo Dresden".

Wollitz betonte, dass der Ablauf des Transfers "sehr reibungslos, sehr unterstützend" vonstattenging.

Demnach haben sich der Zweitligist und der Drittligist auf einen Leihwechsel für eine Saison verständigt, Duahs Vertrag in Dresden läuft dem Vernehmen nach noch bis 2027.

Der gebürtige Hagenower (knapp 100 Kilometer östlich von Hamburg) kam im Sommer 2024 vom HSV zu Dynamo, konnte sich aber nicht durchsetzen.

In der Aufstiegssaison der SGD blieb der Innenverteidiger ohne Einsatz, selbst im Landespokal wurde der Abwehrspieler nicht eingesetzt.

Bei Energie konnte sich Duah in mehreren Testspielen beweisen, fehlte allerdings angeschlagen in der Generalprobe gegen Aue am Samstag (0:2). Cottbus entschied sich dennoch für eine Verpflichtung des robusten Manndeckers, der zweikampfstark und schnell ist, auf Spitzenwerte um die 35 km/h kommen soll.