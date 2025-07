"Er kann ein anderes Niveau erreichen": Wollitz verrät den Cottbus-Plan mit Dennis Duah

Cottbus - Beim Training am Mittwoch stellte Co-Trainer Tobias Röder (27) der Mannschaft intern Dennis Duah (21) als Neuzugang vor, am Donnerstag verkündete Pele Wollitz (60) den Transfer öffentlich. Auf der Pressekonferenz verriet der Cheftrainer Energie Cottbus', wie er den Dynamo-Reservisten in die Spur bekommen will.