Realismus oder Understatement? "Energie Cottbus ist ein Abstiegskandidat"

Cottbus - Neue Saison, neue Ziele bei Energie Cottbus ? Nach einer furiosen Saison und Platz vier in der 3. Liga setzt Trainer Pele Wollitz (60) vor dem Start gegen Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr) die Erwartungen niedrig an.

Die "außergewöhnlichen Experten in den sozialen Netzwerken sollten sie besser nicht lesen."

Der vergebenen Chance der Vorsaison nachzutrauern, "bringe nichts", so Wollitz, der das Hier und Jetzt betrachtete:

Niko Bretschneider (25) schloss sich in der Sommerpause Saarbrücken an und kehrt direkt am ersten Spieltag nach Cottbus zurück. © Julius Frick/dpa

Energie bewege sich - trotz des Verkaufs von über 4500 Dauerkarten - in puncto Budget im unteren Tabellendrittel der Liga, weswegen die Verpflichtung viele Wunschspieler "nicht umsetzbar" war.

Wollitz skizzierte am Beispiel von Dynamo-Leihgabe Dennis Duah (21), der in der Vorsaison keine Sekunde spielte, die Schwierigkeit der Aufgabe: "Wir wollen alle Verteidigungsmonster, aber die sollen gleichzeitig die besten Aufbauspieler sein."

Duah habe seine Stärken im Zweikampf, aber Defizite im Spiel mit dem Ball.

Zugleich betonte der Trainer, dass er von den 14 Abgängen "nur zwei, drei Spieler gerne behalten hätte" und spielte auf von Lucas Copado (21, zu Paderborn) und Niko Bretschneider (25, zu Saarbrücken) an.



Für Letzteren, der im Sommer in Cottbus heiratete, nachdem sein Wechsel zum Liga-Konkurrenten klar war, wird es am Samstag eine Rückkehr in die Lausitz sein.