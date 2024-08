Bitterer Start für Energie: Erst sieht Wollitz Rot, dann klaut ein Ex-Dynamo Cottbus die Punkte!

Cottbus - Große Aufregung bei Energie Cottbus : Bei der Rückkehr in die 3. Liga lief gegen Arminia Bielefeld eigentlich alles nach Plan - bis Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz beim Gang in die Kabine Rot sah! Punkte gab es für Energie keine, ein turbulentes Spiel endete mit 1:2 (1:0).

Cottbus in Halbzeit zwei ohne seinen extrovertierten Chefcoach, der sich anschließend auf der Pressetribüne neben seinen nicht für den Kader nomierten Spielern niederließ.

Doch beim Gang in die Kabine leistete er sich Malheur - offenbar war Wollitz mit dem Pausenpfiff inmitten eines Konters nicht einverstanden, woraufhin er Gelb sah.

Mit einem 1:0 durch Phil Halbauer (42.) war Cottbus in die erste Halbzeitpause der Saison gegangen. Trainer Claus-Dieter Wollitz hätte zufrieden sein können, sein Plan defensiv zu stehen und geradlinig in die Spitze zu spielen, ging voll auf.

Cottbus und Bielefelds Maximilian Großer (m.) lieferten sich ein rassiges Duell - mit dem besseren Ende für die Arminen. © IMAGO / Steffen Beyer

FCE-Präsident Sebastian Lemke hinterfragte die Entscheidung in der Halbzeit-Pause bei MagentaSport: "Ob man es geben muss, weiß ich nicht."

Kurios: Plötzlich stand Jonas Hildebrandt, in der Vorsaison noch Abwehrchef auf dem Platz, in der Verantwortung an der Seitenlinie.

Als wäre die Rote für Wollitz der Startschuss gewesen, öffneten nach einer taktisch geprägten ersten Hälfte beide Teams ihr Visier. Bielefeld traf durch Mizuta die Latte (60.), auf der anderen Seite hatte Cigerci mehrfach die Möglichkeit auf ein Tor.

Das Tor machten dann die Gäste durch Louis Oppie (68.) - das Spiel wurde ruppiger, plötzlich schien alles möglich! Ein Abseitstreffer und zwei weitere Lattenknaller der Bielefelder folgten - Cottbus mit Teufelskerl Bethke im Tor und einer Menge Glück!

Und fast hätte es sogar zum Sieg gelangt: Thiele hatte den Lucky Punch auf dem Fuß (89.) und das sollte sich rächen, als Maximilian Großer nach einer Ecke einköpfte, 2:1 für die Gäste!

Ausgerechnet ein Ex-Dynamo versaut Cottbus somit den Saisonstart, den "Pelé" Wollitz nur zu einer Halbzeit miterlebte.

Erstmeldung: 11.59 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.27 Uhr